Despachos judiciales de Barranquilla modifican horario de atención al público

Sobre el horario de disponibilidad para la atención de la Acción Constitucional de Habeas Corpus, habrá una modificación en las horas no hábiles de los días hábiles asignados a los funcionarios del Distrito Judicial de Barranquilla, el cual será de las 12:00 a.m. a las 7:29 a.m. y de las 12:31 a 12:59 pm, y de las 4:01 pm a las 12:00 a.m.

La autoridad detalló además que el cambio de horario implementado en este acuerdo tendrá “carácter experimental y una duración transitoria de seis meses, el cual podrá ser redefinido, suprimido, prorrogado o fijado en forma definitiva, previa las actividades periódicas de seguimiento y control que realice este Consejo frente a los resultados obtenidos con respecto a la eficiencia de la prestación del servicio”.