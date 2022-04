‘Titi’: la guía para los niños de Siete de Abril

“Cuando a uno le gusta lo que hace, lo hace con amor. Y yo sé que hay profesores que hacen su trabajo por plata y no tienen el amor hacia los niños”, apunta.

Expresa que en época de pandemia, en medio del encierro, dieron por terminado su contrato en un plantel educativo del barrio El Ferry, luego de eso decidió echar a rodar su idea.

“En El Ferry trabajé por 17 años continuos en un colegio llamado Escuela Mixta Nuestra Señora del Rosario y luego me contrataron en una fundación privada, donde permanecí otros 9 seguidos. Pero vino la pandemia y se me acabó el contrato, por lo que me tocó venirme para la casa. Esa, digamos, fue mi etapa oficial de docencia. En vista de que me quedé sin trabajo y sin recursos decidí abrir el salón de refuerzos con el que gracias a Dios sigo enseñando”, explica.