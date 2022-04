Hugo Sánchez’, el ‘guardián’ y atleta del parque Olaya

Sin embargo, con el paso de los años, este personaje le dio paso a otras facetas como el cuidado de los animales abandonados y la conservación del medioambiente.

“Me di cuenta que acá botaban gatos y perros, y los empecé a recoger. Se les limpiaba, se curaban y se les mandaba a castrar para evitar que se multiplicaran. Recuerdo que una vez dejaron acá una gata brava, y yo le puse Chepa. Ese animal parió y tuvo tres gatos. Hoy está la Chepa ahí, tiene 3 años viviendo en el parque. Además hay tres perros: uno se llama el Mono y la otra se llama Aurora, ahora están arrumados, ella desconectada y él castrado. Ahí anda la pareja, contenta. La otra amiga mía es la Chacha, que era una perrita callejera y se pegó a mí un día por el barrio San Felipe, donde vivo. Esa perrita se muere por mí y no se me despega, ni cuando me pongo a hacer ejercicios”, menciona, entre risas.

El cuidado de los animales callejeros lo combina con la labor de limpieza y protección del parque. Sin ser trabajador de la Alcaldía ni de otra entidad, todos los días trata de recoger envases plásticos, tapas, latas de cerveza y otros elementos que suelen dejar los visitantes tirados en el piso.

“Lo que me sirve, me lo llevo para la casa y lo que no, lo reciclo”, apunta.