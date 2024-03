Cuestionan utilidad de medidas de la Creg para reducir tarifas de energía

El senador Mauricio Gómez se refirió al paquete de medidas presentados por la Creg para impactar el costo de la energía en la región Caribe. Señaló que pese a que estas acciones parecen apuntar a una dirección positiva, la experiencia que se ha vivido años atrás –cuando ya se han anunciado soluciones al tema y sin ningún resultado– hacen que mantenga una postura cautelosa.

“La Creg ha enfrentado desafíos significativos para su funcionamiento efectivo, especialmente desde la administración del presidente Petro, debido a la falta de quórum para reunirse provocada por la no designación de los comisionados necesarios. Este hecho no solo pone en duda la capacidad de la comisión para implementar efectivamente estas medidas, sino que también subraya una problemática más amplia en términos de la gestión y la voluntad política para abordar de manera efectiva los retos del sector energético en Colombia”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que aunque las medidas propuestas podrían representar un paso en la dirección correcta hacia la solución, la efectividad real de estas dependerá de una estructura funcional y comprometida de la Comisión, así como de una implementación.

Gómez precisó que luego de la Cumbre energética, en Sincelejo, se realizarían más mesas técnicas para atender el problema, sin embargo dejó muy en claro que se necesitan acciones inmediatas.

“Los colombianos están mamados de tanta mesa, de tanto diálogo. Aquí necesitamos acciones ya. Particularmente, solicité una mesa técnica formal para tomar la decisión de implementar el subsidio diferencial en la Costa Caribe y esperamos la confirmación de la agenda para resolver de fondo esta problemática”, apuntó.

De parte del Gobierno, manifestó que siguen a la espera del impulso a las entidades territoriales para la ejecución de proyectos con energías limpias y la radicación del proyecto de ley con mensaje de urgencia que regularía los servicios públicos en Colombia, previa su socialización con la Bancada Caribe.

Por su parte, el senador Carlos Meisel indicó que se viene cumpliendo con el cronograma que se puso con el Gobierno para atender el tema de las altas tarifas.

“Ayer (cumbre energética en Sincelejo) dimos unas propuestas concretas y el Gobierno dice que las evaluará y hablará en estos días con nosotros”, dijo.

Manifestó que las medidas presentadas por la Creg no son suficientes para atender el problema de raíz. “Para que aquí bajen los recibos de la luz hay que hacer varias cosas, entre ellas lo que hemos dicho vincular a todos los actores de la cadena en las pérdidas; los subsidios por pisos térmicos también quedó a revisión y que el Gobierno termine de nombrar los comisionados de la Creg. Hay que insistir, no podemos tirar la toalla y no le podemos dejar esto al aire al Caribe”, mencionó.