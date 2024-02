Galería comercial Sredni abre sus puertas desde este sábado

Al llegar al nuevo mercado, los visitantes podrán ingresar a locales que prestan servicios de marquetería, relojería y ferretería, así como espacios acondicionados para el consumo de alimentos.

También van a encontrarse con el carisma de María del Socorro Dávila, quién es propietaria del local N° 38 y que se prepara con mucha expectativa para recibir a todos los barranquilleros.

“Estar aquí en este nuevo espacio es un hecho que muchos no creían que iba a pasar, pero ya es una realidad. Me siento muy emocionada porque yo llevaba 30 años aguantando el inclemente sol y la lluvia en un oficio que siempre he ejercido con amor; ahora tengo la oportunidad de brindar atención a todos mis clientes con esa misma alegría en un espacio con mejores condiciones”, aseguró la mujer, quien se dedica a la venta de utensilios de cocina.

Asimismo, Wilmer Díaz, marquetero de oficio, comentó que antes de la apertura oficial ya las personas se han acercado a conocer los servicios que se ofrecen en este espacio.

“La idea era que la gente estableciera esta nueva galería como comercial como un punto de referencia para la compra de sus productos y así hemos visto que ha sido estos días. Nuestros viejos clientes llegan y nos saludan, pero también llegan otro tipo de personas para felicitarnos y mirar que tenemos a la venta. Eso es algo lindo porque ya hasta tengo clientes nuevos y pues ahora que estamos empezando aprovechamos para moderar los precios y atraer así más gente”, dijo.

María Alejandra Gutiérrez, una joven de 22 años, contó que heredó el legado de su padre con este nuevo local en el centro de la ciudad.

“Lamentablemente mi padre falleció hace poco y no alcanzó a ver todo su esfuerzo reflejado en un local con mejores condiciones, pero yo sigo con su patrimonio, en este proceso de dignificación de nuestra labor en la nueva galería. Creo que el cambio más significativo que se da con este espacio es en la mentalidad de las personas, porque adquieren una cultura y ya no nos pisotean como antes en la calle”, relató.

Por otro lado, uno de los atractivos más importantes del mercado Sredni es su horario extendido hasta las horas de la noche.

“En los planes de la administración estuvo adecuar un espacio para brindar el servicio de cervezas y comida de mejor manera; acá pondremos música y por ahora abriremos hasta las 10 de la noche”, explicó Luzmilla Muñoz, propietaria de ‘La Mona’.