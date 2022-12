Reviven las tradiciones navideñas en barrios de Barranquilla

De fondo suenan las notas de la canción Pa’ fuera, pa’ la calle de El Gran Combo de Puerto Rico. Entre risas y conversaciones de vecinos, el olor a pintura es inevitable no sentirlo. La calle 21 con carrera 26 del barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, se viste de fiesta y alegría, pues ultiman detalles para recibir la temporada decembrina.

Con baldes y brochas en mano empieza, desde tempranas horas de la mañana, la labor de embellecer las calles, así como el poder recuperar parte de las tradiciones propias de esta época, en la que adultos y niños se unen en jornadas de limpieza y tras una recolecta de recursos le “cambian la cara” a las cuadras.

Sentado en el bordillo de la terraza de la que ha sido su vivienda desde hace 67 años, Gonzalo González Manrique organiza y anima a sus vecinos para que el sol no les tome ventaja y puedan terminar rápido. Con su particular “mamadera de gallo”, este hombre resaltó que no hay como estas fechas para poder disfrutar de la unión que caracteriza a los reboleros.

“Diciembre es como un renacimiento para Rebolo, la gran mayoría de los vecinos de este sector somos los mismos desde hace más de 60 años. Todo ese compartir de vivencias es lo que nos alimenta y nos mantiene unidos; es importante no dejar perder esas tradiciones, este es un barrio alegre todo el tiempo”, expresa ‘Gonza’, como es conocido popularmente en el sector.