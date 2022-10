Suspenden dragado en canal de acceso a la zona portuaria

Lucas Ariza, director Ejecutivo de Asoportuaria, hizo un llamado a Cormagdalena a retomar cuanto antes las labores de dragado para buscar unas óptimas condiciones de calado y evitar afectaciones futuras con las altas sedimentaciones que podrían arrastrar las lluvias del interior del país hacia el canal de acceso.

Indicó que si bien actualmente el calado existente es de 9 metros, no es el mejor para la navegabilidad y operaciones de entrada y salida de embarcaciones de esta zona portuaria.

“La draga suspendió operaciones y seguramente habrá afectaciones. Es necesario que se defina cuanto antes cómo se va a garantizar el dragado hasta fin de año y no dejar que tengamos una crisis para salir a correr porque realmente se pierde mucho”, dijo.

El directivo indicó que entre más llueva mayores caudales va a existir y eventualmente mayor sedimentación habrá en estas zonas operacionales.

“Tenemos un calado de 9 metros que no es el mejor, puede ser mayor, y lo que se pretende es que se vuelva a dragar. Ahora mismo no tenemos las condiciones óptimas y seguramente si no se empieza con esas labores de dragado se va a deteriorar aún más”, sentenció.

Por su parte, Jesús Zambrano, capitán de Puerto de Barranquilla, indicó que desde la Dirección General Marítima (Dimar) se vienen realizando levantamientos batimétricos permanentes del canal de acceso para determinar de qué manera esta ola invernal aporta mayor cantidad de sedimentos a la zona.