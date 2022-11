Este lunes varios sectores de Barranquilla quedarán sin servicio de energía

Personal especializado en alta tensión trabajará en mantenimiento de equipos eléctricos al interior de la subestación, por lo cual se presentarán interrupciones en los siguientes sectores y horarios:

Circuito Altamira, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.: Altos de Riomar, Andalucía, Altos del Limón y Villa del Este.

Circuito América Norte, de 9:30 a. m. a 10:00 a.m. y de 12:00 del mediodía a 12:30 del mediodía: Altos del Prado, La Campiña, Granadillo y Riomar.

Circuito Andalucía, de 1:30 p.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.: Santa Mónica, Altos de Riomar, Riomar y El Poblado.