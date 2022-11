Evidencian aumento de casos covid en noviembre en Barranquilla

El médico epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos sostuvo que la principal razón del aumento de casos covid es debido a que no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. “En términos generales el 99 % de los lugares no está pidiendo el uso obligatorio de tapabocas. Persisten las aglomeraciones, las fiestas y todas las medidas están acabadas”.

Explicó que al no cumplirse las medidas conlleva a una variante que está recirculando en el mundo y que cada día va a mutar y que en la medida que esto pase va a ser cada vez de mayor rapidez de contagios.

“Entre menos exposición va a haber más síntomas. Hoy por hoy el 33 % de los cuadros catarrales como son los síntomas gripales, dolor de garganta, entre otros están relacionados con esta nueva variante”, aseveró Moreno.

Indicó, además, que “muchos” pacientes dicen que tienen gripa y no se están cuidando, por lo que hay mayor contagio de la enfermedad. “Ya está claro que la variante ‘Perro del Infierno’ está en Colombia y aún no se han tomado las medidas. Viene diciembre, las fiestas y la aglomeración, lo cual quiere decir que el panorama no va a ser el mejor”.

El epidemiólogo César Visbal indicó que algunas variantes de los virus logran evitar la memoria inmunológica del huésped aunado a que pueden también tener cambios en sus estructuras que hacen que tengan una mayor capacidad de transmisión, esto puede estar impactando en el aumento de casos sumado a que en la actualidad las medidas de bioseguridad en la población y sitios de aglomeración no se tienen con rigurosidad.

“Es importante estar atentos a los lineamientos del Ministerio para conocer el comportamiento del virus y la necesidad de obligatoriedad de medidas de bioseguridad”, dijo.

