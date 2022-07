“Es una gran equivocación frenar la adjudicación de la APP del Dique”

Ante los cuestionamientos de la comisión que argumenta una falta de consulta a las comunidades y que solo un oferente se haya presentado a la licitación de la APP, la funcionaria recalcó que este es un proyecto que ha tenido todo el proceso de consultas y precisamente por ello la fecha de cierre, que debía ser diciembre de 2021, se postergó siete meses más para poder dar paso a escuchar más voces.

“Dijimos: está bien, haremos todas las consultas que haya que hacer. Pero yo sí me temo que en esto hay interesados en que se siga el dragado indefinidamente, y allí hay unos que se lucran, en contraste con los millones que sufren lo que significa esta situación del río. Sabemos que esa sedimentación ha significado el empobrecimiento de mucha gente, porque dejaron de pescar, porque han dejado de tener alguna oportunidad económica, porque todos esos municipios, lamentablemente, hoy no tienen una fuente de ingreso y la poquísima pesca que practican no es suficiente; no hay ninguna otra actividad”.