Se inició el pulso político por la Alcaldía de Barranquilla

El abogado y ex jefe jurídico del Distrito de Barranquilla Raymundo Marenco conversó con EL HERALDO sobre sus aspiraciones a la alcaldía de la capital del Atlántico. El exfuncionario destacó que su experiencia en el sector público y privado puede contribuir con el desarrollo de algunos proyectos para la ciudad.

“Soy abogado de la Universidad del Atlántico, magíster en Derecho Público. He ocupado cargos públicos, he sido jefe jurídico del Distrito de Barranquilla. He sido magistrado de las salas disciplinarias”, dijo.

Durante la conversación el abogado explicó que una de las razones por la que resolvió proponer su nombre a la ciudad es porque considera que puede enfocar los recursos para reorganizarla y recuperar el tejido social.

“Me preocupa mucho el tejido social. Los niveles de inseguridad, hambre soy muy altos (...) yo veo una ciudad completamente centralizada, cuyo eje de desarrollo social y urbanístico se concentra en el norte”, indicó.

Detalló que en la región Caribe durante muchos años se ha criticado la centralización en Bogotá, pero, en Barranquilla, también se centralizó la administración y, según Marenco, no se permite que los ciudadanos asuman la responsabilidad de escoger en dónde y en qué se invierten los dineros públicos.

Propuso dividir la ciudad en siete localidades para permitir que los grandes beneficios lleguen a todos los sectores.

También resaltó que la capital del Atlántico tiene que recuperar su vocación industrial, que se ha perdido. “La ciudad no cuenta con infraestructura urbanística que permita la instalación de nuevas industrias”, apuntó.

Indicó que no tiene movimiento político definido y espera alcanzar el apoyo de varios sectores de la comunidad para llegar al primer cargo del Distrito.

El abogado durante estos días se ha centrado en visitar a las comunidades y dar a conocer en líneas generales sus propuestas. Explicó que durante su eventual gobierno brindará las garantías para la participación y construcción colectiva.