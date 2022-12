“Estamos tranquilos por la compra de la Triple A”: alcalde Pumarejo

Por otra parte, aseveró que el cálculo del valor total de las acciones fue estudiado por tres firmas de inversión y auditoría, una contratada por la SAE, la segunda por el Distrito y la tercera para una valoración independiente. Todas —dijo Pumarejo– coincidieron en que el costo de la venta, $565 mil millones, es el “adecuado”.

“Nos obligaron a comprar un contrato que tiene de vigencia hasta el año 2033, compramos un papel (…) se hace la valoración, se contrata a tres firmas y todas dijeron que ese era el valor. Ahora, que hay activos por $800 mil millones, eso puede ser cierto, pero todos sabemos que uno no compra por el valor del activo, sino por el valor corporativo y patrimonial de la empresa”, explicó.

El alcalde afirmó que de los $565 mil millones que hay que pagarle a la SAE por las acciones de Triple A se le ha entregado el 50 % y el restante quedó financiado a 6 años. Igualmente, puntualizó que la compra se hizo a través de la empresa de economía mixta llamada Alumbrado Público de Barranquilla, donde el Distrito es dueña del 65 %.

“Es una empresa que tiene la solidez financiera y es mayoritariamente del Distrito de Barranquilla y puede hacer la adquisición, es legal y se pudo hacer. No se exigió subasta porque yo le pedí al Gobierno nacional que nos entregara Triple A y si nos iba a obligar a pagar lo justo era que tan siquiera se la pudiera dar al Distrito. Hoy pagamos el dinero y debemos recibir la empresa dentro de muy poco”, sostuvo.

Pumarejo indicó que la Triple A en manos del Distrito busca que los beneficios sean para los barranquilleros y no para un privado.

“La empresa tenía tercerizada la asistencia técnica, se llevaban el 4,5 % de los ingresos, más de 50 mil millones de pesos al año en asistencia técnica no prestada. Acabamos con eso, dijimos que ningún privado va a tener ese privilegio, la plata va a ser de los barranquilleros. El 30 % del flujo de caja libre seguirá pagándose en regalías a la ciudad. No íbamos a tercerizar la operación del acueducto y alcantarillado sin que eso se hiciera un análisis de costo y no vamos a tercerizar por tercerizar, estamos es recuperando la soberanía de triple A”, expresó.

Insistió en que estas denuncias fueron puestas en conocimiento, hace algunos meses, de los entes de control —como la Procuraduría—, quienes entraron a revisar el caso y no encontraron irregularidades.

“Cabe anotar que esta denuncia, que fue hecha buscando que primaran los intereses de los antiguos accionistas de la empresa, ya fue hecha pública hace varios meses y fue investigada por los entes de control. Hicieron una acción preventiva por parte de la Procuraduría que vio el contrato y dijo que no había encontrado irregularidades”, agregó.

Ante los señalamientos que indican que la Triple A caería en manos de terceros el mandatario local expresó: “La empresa de Alumbrado Público es en 65 % del Distrito, contractualmente no puede tener menos. Pueden los entes de control revisar el contrato y se darán cuenta de que sin poner un peso Barranquilla se queda con la mayoría de la empresa y los privados solo tendrán una remuneración adecuada y pone toda la plata y se queda solo con el 35 % de la empresa”.

Por último, el alcalde Jaime Pumarejo pidió e invitó a la Contraloría General de la República a ejecutar una actuación preventiva y realizar unas mesas de trabajo para que se revisen todos estos actos y procesos dentro de la compra de las acciones de la Triple A.

“No solo estamos tranquilos, sino que podemos decir que somos de las pocas administraciones que sin poner un peso compramos a la Triple A”, sentenció.