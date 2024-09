La pasión pudo más. El joven Randy Gómez sabía que podría enfrentarse a una situación que para muchos resulta desesperante: no tener trabajo. No obstante, las épocas de su infancia en las que sostenía un micrófono invisible al fingir presentar una noticia aún lo significan todo para él. Por esa razón decidió estudiar Comunicación Social y Periodismo, una carrera que aún no ha podido ejercer de forma oficial.

Le puede interesar: Distrito despliega plan familiar de emergencias ante lluvias y vendavales

“Yo tenía conocimiento de causa acerca de la oferta laboral de la carrera. Y era algo que siempre he temido, para ser sincero. Y aún sigo temiendo. ¿Qué joven no teme no encontrar trabajo y sobre todo que le paguen bien?”, contó el joven barranquillero.

Randy lleva buscando empleo desde que realizó sus prácticas en las oficinas de una agencia de noticias en Bogotá, pero hasta el momento no ha logrado conseguir una plaza laboral ni en Barranquilla ni en la capital. Durante su estancia en Bogotá, Gómez pudo constatar que las ofertas a las que aplicaba no le ofrecían un sueldo suficiente para vivir allí.

A Randy no le importa ganarse el salario mínimo en Barranquilla, pese a que su carrera universitaria tuvo un costo mucho más elevado y que ya es un profesional. Necesita experiencia, cuenta el joven, puesto que esto es uno de los principales requisitos que piden hoy día las empresas.

Lea también: Cortes de energía para este domingo 29 de septiembre en Barranquilla: será en estos barrios

“En muchas ofertas me han pedido de dos a tres años de experiencia, por lo menos”, expresó.

Todos los días revisa las páginas de empleo como LinkedIn y Computrabajo. Asimismo, pregunta por vacantes en programas de locución, puesto que esta es una de las ramas de la comunicación que le apasionan.

Mientras consigue estabilidad laboral, Gómez y un colega crearon un programa de locución llamado Radio Voz, el cual transmiten de 7: 00 a. m. a 12 de la media noche. La emisora se enfoca en reproducir música alternativa con canciones que muy pocas personas conocen.

Randy Gómez Desempleo juvenil en Barranquilla

El profesional tiene su estudio en su cuarto, y de vez en cuando el micrófono no le funciona. Aun así, esta es su forma de contrarrestar la frustración de no poder trabajar aún y, a su vez, de seguir nutriendo su pasión por la locución y el periodismo.

Además: Cayó MiLoto en Barranquilla: el ganador se llevó 530 millones de pesos

El desempleo en cifras

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que para el trimestre mayo – julio del 2024 en Barranquilla y su área metropolitana (Soledad), la tasa de desempleo juvenil en Barranquilla y Soledad incrementó a 22,2 %, lo que corresponde a un aumento de dos puntos porcentuales con respecto al año anterior en el mismo periodo, pues la tasa estaba en 20,2 %.

En esta misma línea, de acuerdo con la entidad, hay 55.000 jóvenes desocupados en Barranquilla y Soledad, lo que refleja un incremento, ya que en el mismo trimestre de 2023 había 49 mil.

Asimismo, también determinó que 219.000 jóvenes están fuera de la fuerza laboral, es decir, no están buscando trabajo. Y en comparación con el periodo comprendido entre mayo y julio del año anterior, se presentó una leve disminución de 2.000 jóvenes.

Por otro lado, pese a que hay 191.000 jóvenes ocupados, mil dejaron de trabajar en relación con el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto al nivel nacional, al examinar el grupo de personas entre los 15 y 28 años se observó que Colombia tiene una tasa de desempleo juvenil del 17,2 %, registrando un aumento de 0,6 puntos porcentuales con respecto al 2023.

El informe también demostró que la tasa de desempleo en este trimestre es mayor en mujeres que en hombres, pues el sexo femenino presenta 21,2 %, mientras que los hombres tienen una tasa de desempleo del 14,2 %.

También: La música y la tradición se toman diferentes escenarios en Barranquilla

Análisis de la coyuntura

Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de la Salle, aseguró que las cifras del desempleo juvenil en el país vienen aumentando desde el 2009 y se agudizaron después de la pandemia.

Para el investigador, el desempleo juvenil va en aumento debido a que los jóvenes no cuentan con una experiencia laboral significativa, por lo que las empresas “prefieren captar a gente de mayor formación”.

Dijo, además, que existen afectaciones en la salud mental y en la sociedad: a los jóvenes que costearon una carrera costosa y que no han podido conseguir trabajo esto podría generarles frustración y desaliento.

En esta misma línea, Jorge Quintero, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Norte, indicó que otro factor asociado a la problemática es que los jóvenes hacen parte de un grupo vulnerable, pues cuando las empresas hacen recortes los empleados con poco tiempo de trabajo y con menor experiencia son los más propensos a ser reemplazados.

desempleo_juvenil_primera.jpg Desempleo juvenil en Barranquilla y su área metropolitana.

Agregó que esta situación puede generar repercusiones económicas y productivas: “El efecto directo de un aumento en el desempleo juvenil es una pérdida de ingresos en muchos hogares. Pero las consecuencias a mediano y largo plazo se reflejarán en el crecimiento y la productividad de la economía de un país o de una ciudad”.

Por otro lado, Oriana Álvarez, directora de Fundesarrollo, expuso que las dificultades para conseguir un empleo podrían estar relacionadas con “una economía que no crea suficientes puestos de trabajo para los jóvenes o con un sistema educativo que no los prepara adecuadamente para las demandas del mercado laboral actual”.

A su turno, Lilian Urueta, directora de Going Barranquilla, también coincide con el factor educativo y la falta de experiencia: “Una de las razones es la falta de una educación media o posmedia. Y cuando les preguntamos a los jóvenes cuál es la principal dificultad al conseguir un empleo responden que es la experiencia que exigen las vacantes. Y por consecuencia, optan por un empleo informal”, explicó.

Rendón y Álvarez concuerdan en ue el desempleo en las mujeres es más alto debido a que están expuestas a factores como las responsabilidades familiares, las barreras culturales, el acceso desigual a la educación y oportunidades económicas que afectan de manera pronunciada a las jóvenes.

Sancionan acuerdo

Hace pocos días, el alcalde Alejandro Char sancionó un acuerdo que promueve rutas para ampliar el acceso de jóvenes a empleo en la capital del Atlántico, incluyendo el fomento del emprendimiento y la innovación.

Más información: “No somos notarios del Gobierno”, advierten congresistas ante la imposibilidad de lograr consensos

Samir Radi Chemás, presidente del Concejo de Barranquilla, quien lideró este proyecto, aseguró que el principal objetivo es fomentar una empleabilidad digna, formal y sostenida en los jóvenes del Distrito.

Aunque detalló que aún no se ha contemplado como una política pública de empleabilidad, sí tiene la finalidad de reducir la brecha del desempleo en esta población y mejorar la calidad de vida de los jóvenes mediante oportunidades de empleo digno.

“Son más de 46 mil jóvenes que están desempleados. Pero hay que incluir también a los ‘Ninis’ o jóvenes con potencial, que se aumentan a 200 mil. Ahí se incluyen a los jóvenes que están en la empleabilidad informal, porque el acuerdo también se enfoca en la empleabilidad digna y sostenida, que impulse su desarrollo integral”, explicó.

De esta manera, el Distrito tendrá que iniciar la construcción de un plan enfocado a la población juvenil y que vaya de la mano con las iniciativas incluidas en el plan de desarrollo.

JEISSON_GUTIERREZ/Jeisson Gutiérrez Samir Radi Chemás, presidente del Concejo de Barranquilla El presidente del Concejo de Barranquilla lidera el proyecto que busca reducir la brecha del desempleo juvenil en la ciudad.

Radi aseguró, en diálogo con EL HERALDO, que tardó cerca de año y medio en la construcción de esta propuesta, que fue condensada en 16 artículos y que se puede considerar como una “base” para que el Gobierno distrital avance en este propósito.

“El Distrito debe dar el ejemplo e incrementar el número de jóvenes vinculados a su planta laboral. Además, en el futuro se podrán generar incentivos tributarios para aquellas empresas que se sumen a este proceso y priorice la vinculación de jóvenes. Son acciones que permiten generar un plan integral”, dijo.

El programa tiene dos enfoques: emprendimiento sostenible y digno y empleabilidad digna. Asimismo, cuenta con dos fases: la formación, dedicada a los jóvenes de 14 y 17 años, y oportunidades de empleo y emprendimiento digno, para jóvenes de 18 en adelante.

“Generar más empleo y emprendimiento hace que el dinero siga circulando, llevando a mejorar la calidad de vida de otras personas. Esto también tiene repercusiones en la seguridad, porque frenamos la posibilidad de que un joven ingrese a una banda delincuencial. La ciudad se beneficia porque se reduce la entrega de subsidios, se mejora la capacidad productiva e inclusión productiva de los jóvenes. Se crea un circulo virtuoso del que queremos que los jóvenes hagan parte”, dijo.

Por último dijo que “el principal legado que este proyecto debe tener es la reducción del número de los desempleados. Se busca impactar en los reductores y que esta planificación sea una base para la construcción de política pública de empleo juvenil”.