El Congreso de la República no cierra la puerta a avanzar en la concertación de las reformas que ha propuesto el Gobierno nacional. Esa fue la conclusión del panel en el que participaron senadores y representantes a la Cámara, en el marco del Congreso de Fenalco en Barranquilla.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, aseguró que se deben generar espacios de diálogo que permitan la construcción de proyectos que se encuentren aterrizados a la realidad del país.

“Nosotros no somos notarios del poder Ejecutivo y la reforma tributaria no le conviene al país. Si se cree que el Congreso es el notario de las iniciativas gubernamentales, no pasarán. Las palabras mágicas son el consenso, la concertación”, enfatizó.

A su turno, la senadora María Fernanda Cabal indicó que existe un desafío de defender la democracia ante los procesos de transformación institucional para perpetuarse en el poder.

“Tenemos temor de perder lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo en un país con una historia política violenta. Lo que tenemos que hacer es comprar las buenas ideas”, sostuvo.

La también senadora Paloma Valiencia indicó que las “ocurrencias” y “caprichos” del presidente Petro no pueden seguir poniendo contra el paredón a los sectores económicos del país.

“Estoy convencida que vamos a salir muy malheridos de un Gobierno que hace mucho daño, pero lo que nos tiene que unir es la posibilidad del futuro y que logremos reactivar la economía”, dijo la congresista.

Mientras que la representante Catherine Juvinao indicó que el presidente Petro ha fracasado en este intento de construir un mejor país.

“Él no vino a cambiar nada, porque su liderazgo tiene los peores vicios de la política: impositivo, mesiánico, sectario, radical, egoísta, ideologizado, individualista, tramposo”, enfatizó.

El representante Víctor Manuel Salcedo anotó que “nos une el propósito de defender la institucionalidad y buscar mayor justicia social ante el engaño del populismo. No hay superación de la pobreza, no hay desarrollo de infraestructura, están paralizadas las soluciones”.

Por último, Marelen Castillo dijo que “todos tenemos que velar por la democracia, que nos permita tener una participación sana y tomar decisiones en pro de todos los colombianos”.