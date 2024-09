La música de gaitas, acordeón y mucha tradición como gran cierre del Mes del Patrimonio se tomarán Barranquilla durante este fin de semana.

Asimismo, el componente de deporte y salud serán los protagonistas en el Gran Malecón, que con su estrategia ‘Barranquilla es Río’, desde primera hora de este sábado acogió con su magia a propios y visitantes.

Las actividades de salud y deporte iniciaron este sábado a las 7:00 a. m. con el HXON, una experiencia transformadora que tiene grandes invitadas como la influencer fitness Silvy Araujo y las bailarinas Elianis Garrido y Martica Maturana con Matumbe.

El escenario es el Gran Malecón, al lado del Pabellón de Cristal, sábado y domingo. Los asistentes, sin importar la edad, podrán disfrutar de una experiencia para impulsar el autocuidado y la calidad de vida. Sesiones de rumbaterapia, zumba, charlas en materia de nutrición, belleza y salud son algunos de los espacios que podrán disfrutar los asistentes. La programación y los costos de algunas sesiones podrán ser consultados en las redes sociales de la feria.

Este mismo sábado a las 5:00 p. m., también en el Malecón, se realiza la tercera edición de la Fularun, la carrera atlética con fines benéficos que realiza la Fundación Fulamic de la clínica La Misericordia. La competencia se desarrollará en dos categorías: 5K y 10K.

El alcalde Alejandro Char ha sido reiterativo en señalar que, gracias a este parque lineal de 5,5 kilómetros, la ciudad le devolvió su mirada al río después de 70 años.

“No dejo de sentirme contento, satisfecho y orgulloso de esta obra que le dejamos a la ciudad, y que es para el disfrute de todos. Estos eventos, que se programan aquí me gustan mucho porque uno ve llegar a una familia completa, desde los abuelos hasta los hijos, y eso me pone el corazón contento. Ver a una familia entera reunida en este lugar me motiva aún más a seguir con estas obras que ayudan y fortalecen a la familia, como los parques y otros tantos proyectos que le quedan a la ciudad para que generaciones enteras puedan disfrutar”, sostuvo Char.

La gerente de Proyectos Especiales, Madelaine Certain, sostuvo que la articulación que se hace desde esta dependencia busca que todos los eventos importantes se destaquen como eventos de ciudad.

“Estamos, como Alcaldía distrital, llevando el mensaje del alcalde Alejandro Char a todos los que vienen a Barranquilla a promover eventos que hagan partícipes a todos los ciudadanos”, afirmó Certain. Por lo anterior, detalló que no solo es promover el Gran Malecón, sino otros lugares que el alcalde Char está impulsando en la ciudad en pro del turismo y la economía.

Las actividades para cerrar el Mes del Patrimonio comenzaron con la inauguración de Pa To Ma Suto (para todos nosotros, en lengua palenquera) la nueva biblioteca étnico-ambiental en el barrio Nueva Colombia, una comunidad con gran presencia afrodescendiente y palenquera en el suroccidente de Barranquilla.