En desarrollo del Congreso de Fenalco el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, cuestionó duramente que el sector energético trabaje al límite, porque no se tiene margen de reserva ni margen de maniobra.

“Estamos en un país que trabaja al límite, tenemos los sistemas energéticos y la capacidad de producción al límite, y así no puede crecer el país. No tenemos margen de reserva ni margen de error para el sistema energético. Y eso lo estamos comenzando a ver ahora”.

El directivo de Promigas dijo que desde el 2016 el país estaba importando gas para el uso de las térmicas que fueron las que soportaron las necesidades de la población durante el fenómeno de El Niño. “A partir del próximo año, vamos a estar importando gas para usos distintos al térmico, y muy probablemente hasta el 2029 tengamos que hacerlo”, dijo.

Además, mencionó que la infraestructura energética está a punto de depender de fuentes externas.

“Estamos operando con infraestructuras energéticas, las redes de transmisión y las redes de transporte al límite sin margen de rol, y eso es perjudicial para un país porque le resta competitividad a todos los hogares, a las industrias, al comercio, y le quita ingreso disponible a las familias.

Rojas dijo que cuando un país pierde la autosuficiencia energética y su soberanía energética, como está sucediendo ahora, esto significa que va a tener que depender de otras fuentes externas y el país quedará expuesto a la volatilidad del mercado internacional del gas, y no a lo que se produce domésticamente, lo que aumentará la tarifa en las facturas del sector comercial e industrial.

Johnny Olivares Congreso Fenalco Panel de empresarios en el Congreso de Fenalco.

Optimismo de los gremios

No obstante el pesimismo del sector del gas y la energía, los empresarios reunidos en el Congreso de Fenalco dijeron que hay que tener optimismo ante la crisis para la construcción del futuro de Colombia.

El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, expuso que una de las premisas es que los empresarios deben prepararse para afrontar más retos por la situación que atraviesa el país.

Por su parte, Gerardo Silva Castro, presidente de Banco del Occidente, explicó que hay que tener una mirada de Colombia más allá de lo que será el 2025.

“Nosotros los banqueros tenemos que mirar más allá del año entrante, porque esa es la única manera de construir país. Algo que nos golpeó bastante fue el la alza de la tasa interés, han sido cinco incrementadas de una manera brutal”, detalló.

Castro aseguró que están comprometidos con un pacto para el crédito en Colombia. “Nos hemos tomado los cinco sectores donde aparece el comercio y que estuvieron detenidos en los últimos años. Desde el Banco Occidente venimos haciendo desembolsos a la macroindustria, turismo, economía popular, industria y construcción. Son cinco millones de pesos que tenemos que hacer en año y medio. Lo vamos a hacer y seguiremos acompañando al empresario”, mencionó.

Entretanto, Ligia Stella Gil, líder tendera, mandó un mensaje al país para alzar la voz.

“He sido optimista y siempre digo, yo no me preocupo, yo me ocupo, pero por primera vez sí estoy preocupada, pero quiero llevar un mensaje de esperanza, quiero ser optimista, pero ante todo quiero ser realista, no podemos cerrar los ojos a una realidad del país, y eso sí es algo que yo tengo muy claro, yo no puedo salir a hablar bonito del Gobierno cuando 16 mil tenderos han cerrado sus tiendas, yo no puedo salir a regar flores y pétalos cuando estamos viviendo las consecuencias nefastas de reformas tributarias”, comentó.