El segundo día del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Puerta de Oro este viernes, comenzó con una reflexión sobre la visión que hay sobre el futuro del país tras el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La mesa de panelistas, encabezada por su moderador, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, concordó en que el país se encuentra estancado y que hay muchos retos por superar para las próximas elecciones.

María Jimena Duzán, periodista y líder de opinión, fue enfática en que: “Tenemos un presidente que no hizo la tarea, que no ejecuta. Había una gran expectativa de lograr un cambio y que haya ganado un presidente de izquierda demuestra una madurez muy interesante en nuestro sistema democrático. Sin embargo, siento que uno de los problemas más serios de este gobierno es que ni siquiera fue capaz de desarrollar su hoja de ruta en un plan de desarrollo que hizo”, dijo.

Agregó, además, que “el periodismo tiene que seguir operando e investigando lo que hace este gobierno, la descalificación que para llamarnos muñecas de la mafia a las mujeres o incluso periodistas del Mossad, la opinión pública no se puede quedar callada y no lo vamos a hacer”.

Por su parte, Giovanni Celis Sarmiento, director de Red+ Noticias, mencionó que si el gobierno no puede crear una solución para el país, el resto de la sociedad lo tiene que hacer.

“Tenemos un tejido social que está montado sobre una empresa privada. Si el presidente no tiene método porque su problema es que no tiene método, el resto de la sociedad sí lo tiene. Es decir, nosotros tenemos que trascender ese discurso del miedo de Petro, de no caer en esa pelea, no caer en esa dinámica y desde nuestra óptica informar con veracidad, no tratar de co-gobernar, sino informar. Creo que ese es nuestro papel, creo que eso es lo que tenemos que hacer”, explicó.

En medio del panel, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe llegó al reciento para preparar su intervención en horas de la tarde.

Por otro lado, Aurelio Suarez, líder de opinión, mencionó que Colombia fracasó en varios factores como la inserción en la economía global.

“Colombia es hoy, en la economía mundial, una nación deudora. Más exactamente, nuestros activos, nuestros pasivos dan menos 187 mil millones de dólares, estamos mal. Colombia tiene el séptimo coeficiente de GIN más malo del mundo. Tenemos 54,6, El séptimo peor del mundo. Hay problemas con el sector energético, el petróleo es un desastre”, comentó.

También, mencionó que: “El presidente Petro sabe lo que hace, no tiene un problema personal que lo haga ser así y tampoco está loco, creo que hay pensar que pensar en un gran consenso para el futuro del país, porque ya no hay una solución de izquierda, quedó demostrado en estos dos años, no hay un factor en la derecha tampoco, ojalá hubiese uno en el medio, pero no es tan fácil, la misión debe ser unirnos para el futuro”.