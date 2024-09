Luego de los desmanes que se registraron en el estadio Atanasio Girardot que conllevaron a la suspensión del juego entre Atlético Nacional y Junior, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso de verificación debido a que dentro del escenario deportivo no había efectivos de la Policía.

“Estamos verificando esa situación. Evidentemente lo que sabemos es que sigue existiendo falta de control con relación al ingreso de las personas al estadio. Debería haber más control para evitar el ingreso de armas blancas, armas cortopunzantes y toda esa serie de elementos que ayudan a que la agresión sea mucho más dañina”, aseguró la procuradora Margarita Cabello al término de su intervención en el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios organizado por Fenalco.

De acuerdo con la líder del Ministerio Público, si bien se trata de un evento privado que conlleva unas responsabilidades por parte de los organizadores, también se constituye en un espacio público debido a la importancia del fútbol en la cotidianidad nacional.

“Debemos requerirle a las autoridades y a la fuerza pública sobre cómo están actuando, qué está pasando. Casi que es lo mismo que estamos reclamando en otros escenarios del país frente a los temas de seguridad. Esto no es nuevo”, agregó.

Cuestionó el proceso de planeación y organización de los partidos de fútbol en el país, por lo que pidió a que se adelante una revaluación: “Sabemos que las barras, y no voy a discutir si eso es bueno o eso es malo, tienen participación y están apoyadas por equipos. Por eso, los equipos deberían tener responsabilidad frente a la posición de los partidos y el actuar de esas barras”.

Recordó que se han impuesto sanciones por hechos similares y que han servido para aminorar la ocurrencia del vandalismo dentro de los estadios.

“Pero es algo que vuelve y se repite, lo que quiere decir que el efecto de las medidas no son lo suficientemente persuasivos o disuasivos para que dejen de ocurrir. Hay entonces también que trabajar con las barras, que los equipos que las apoyen de alguna manera, para concientizarlos del deber que tienen de liderar un buen ejercicio y un buen comportamiento dentro de los estadios”, mencionó.

Cabello recalcó que debe haber control y que las autoridades deben apoyarse de la tecnología para tal fin: “Tiene que haber un trabajo articulado de varias entidades. No puede ser aislado. Es preocupante pensar que no había un policía dentro del estadio. Pensar que no hubo control es preocupante”.

Por eso instó a la Federación Colombiana de Fútbol y a los equipos para avanzar en el trabajo con las barras y la fuerza pública para adoptar soluciones a las problemáticas que se vienen presentando en los estadios.

“El llamado que podemos hacer es a que se sienten y miren más a fondo porque las soluciones que se están dando hasta ahora, si bien han dado resultados, no han sido suficientes. La Procuraduría está dispuesta a sentar a todas las partes y a realizar ese tipo de mesas de trabajo para salir adelante, porque el fútbol es una pasión que hay que seguirla protegiendo”, dijo.

Fue enfática al sostener que el ente de control ha venido interviniendo en este tema debido a que hay un interés público de por medio: “Por eso estamos averiguando qué pasó frente a los servidores públicos que tenían que actuar como fuerza pública para ver si hay alguna omisión que tengamos que vigilar, pero también nos sentamos en mesas de trabajo para esta articulación”.