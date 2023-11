Air-e anuncia trabajos eléctricos en el sur del Atlántico para este viernes

Asimismo, en sectores del barrio El Valle habrá interrupción del servicio por mantenimiento de red y transformadores de 8:44 a.m. a 5:41 p.m. en el tramo de la carrera 18 con calle 64B; de 8:49 a.m. a 5:46 p.m. en la carrera 17 con calle 64B; de 8:54 a.m. a 5:50 p.m. en la carrera 19 con calle 63C; y de 8:58 a.m. a 5:55 p.m. en la carrera 18 con calle 63C.

También, se efectuará mantenimiento en el circuito Caracolí 4 en el municipio de Soledad, donde los sectores de Ciudad Paraíso, San Vicente y San Vicente 3 no contarán con fluido eléctrico desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Entretanto, en el municipio de Ponedera habrá adecuaciones eléctricas a partir de las 7:45 a.m. a 6:00 p.m.