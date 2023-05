Turismo de playa en el Atlántico apuesta por una nueva experiencia

Marino Muriel Osorio, visitante de las playas de Sabanilla, precisa que el territorio ha cambiado en buena forma para ofrecer diversos servicios al visitante.

“Antes solo se venía a comer pescado y ya, no había variedad. Con este proyecto se ve la iniciativa y que la gente está esperando para retornar y disfrutar de estos lugares. Me he dado cuenta de las gestiones que se han hecho no solamente en playas, sino en los municipios. Se ve la labor que ha hecho la gobernadora para que todo vaya teniendo una transformación”, dice.

Entretanto, Rigoberto Rodríguez, quien acude a menudo a las playas de Puerto, cataloga de “sensacional” la ejecución de este proyecto de reordenamiento: “Ya era hora de que se organizaran las playas, es muy bueno porque le brinda al turista una mejor experiencia para disfrutar del sol y el mar”.

Señala que estas obras deben ir acompañadas de capacitación del personal, así como también una mejoría en las vías de acceso a este destino turístico.

