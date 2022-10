“La vía llevaba un año con la calzada deteriorada”: habitantes de Tubará

A su turno, Rosmeri Páez solicitó a la administración que “ya no nos pongan más paños de agua porque nos traen la maquinaria, pero no hay nadie que las manipule. Duraron un año dizque arreglando ese tramo que se cayó y nunca lo hicieron. Este paro no se va a quitar hasta que no veamos las obras”.

Los puntos cerrados son por la vía Guaimaral, Juan Mina y la que conduce a la vía al mar.

La Secretaría de Infraestructura indicó que una comisión de la Gobernación hará presencia en el lugar para dialogar con la comunidad y llegar a un acuerdo.