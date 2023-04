Triple A afirma haber cumplido con indicadores en Soledad

El concejal Javier Samper, quien citó a la empresa para esta sesión, afirmó durante su intervención que Soledad es el municipio con el metro cúbico de agua más costoso del país, a pesar de tener el río Magdalena cerca.

“A triple A se le concesionó el servicio de agua, van 22 años y no han sido suficientes para adelantar esos trabajos. Lo que vemos es que no se han cumplido los indicadores dentro del contrato de concesión, no sé si el municipio estará dispuesto aguantarse 20 años con esta empresa”, dijo.

Relacionado: Se necesitarían $10 mil millones para recuperar iglesia San José

El concejal del Partido Mais aseguró que desde el 2020 venían realizando citaciones a la empresa y hasta ahora pudieron escuchar un pronuciamiento sustentado.

“Esperamos que cumplan con los compromisos porque si no aquí nos volveremos a ver. Exijo a la administración y la interventoria un informe detallado para los concejales y comunidad sobre cómo va el cronograma de obras del otrosí número 8”, puntualizó el cabildante.