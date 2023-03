Terminal ilegal de Soledad despacha cerca de 700 vehículos diarios

Rubén García Ariza, gerente de la terminal terrestre, sostuvo que si los usuarios estuvieran al tanto de la exposición que representa viajar desde sitios no autorizados, las cifras de estos servicios disminuirían.

“Hay riesgos en las vías que no podemos evitar, pero si a estos le sumamos que el conductor no sea idóneo y que el vehículo no cumpla con el estado mecánico ideal, estamos exponiendo nuestras vidas por muy poco, unos cuantos pesos de ahorro”, sostuvo García.

El directivo agregó que la omisión de las autoridades al permitir posicionar el servicio ilegal, como el de la terminal “pirata” de la 30, hace pensar a los usuarios que sí es permitido y legal.

“Tomar el viaje desde la Terminal de Barranquilla tiene todas las ventajas que representan estas dos palabras: seguridad y comodidad, las cuales son nuestra promesa para con los usuarios”, destacó.