Minminas propone un pacto para frenar alzas en tarifas de energía

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó la tarde de este miércoles que el fondo de estabilización para las tarifas de energía sea incluido en la reforma tributaria.

Sostuvo que no hay recursos en el Presupuesto nacional para apalancar esta propuesta que se ha escuchado desde diferentes sectores.

“Vamos a discutir esa propuesta, pero en todo caso espero que no signifique recursos del presupuesto nacional porque no los tenemos. Ese fondo no va en la reforma tributaria”, dijo.

Ocampo sostuvo que se estudiará la propuesta a través de la representación que tiene el Gobierno en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pero que en caso de llegarse a materializar sería a través de un “autofinanciamiento”.

Precisó que es un debate que apenas se inicia y que también habrá que entrar a revisar las utilidades de las empresas para ver cómo han evolucionado.

Señaló que el tema en la región Caribe es “crítico”, por lo que cree que debe existir una norma que permita bajar las tarifas. “El problema de la Costa es particularmente crítico, tanto la forma cómo fue abordada las tarifas y yo creo que debe haber una norma que permita bajar las tarifas”.