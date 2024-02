“Si el Gobierno plantea algo responsable, lo vamos a ayudar”

El abordaje de la problemática por las altas tarifas de energía en el Caribe colombiano se ha consolidado como un punto en común entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Centro Democrático.

El senador Carlos Meisel, quien asistió este miércoles al encuentro en la Casa de Nariño, resaltó la intención del Gobierno de enfrentar esta problemática, aunque no ocultó una serie de preocupaciones alrededor de la hoja de ruta planteada.

“El Gobierno nos escuchó en la propuesta de vincular a todos los componentes de la cadena en este proceso. Es decir, que las pérdidas no solo recaigan en el usuario. Nosotros reconocemos que esto no ha empezado con Gustavo Petro, pero la realidad es que no ha mejorado en nada”, expuso el congresista opositor, quien fue uno de los cinco voceros de la bancada Caribe.

En esa misma línea, indicó que “la reformulación de la fórmula por parte de la Creg es una medida positiva, porque el Gobierno puede empezar a trabajar en eso esta misma tarde, si quiere; las otras dos medidas son muy efímeras”.

Puso de presente que el diseño y ejecución de planes para impulsar las energías alternativas son una solución a mediano plazo, así como sostuvo que los proyectos de reforma en el Congreso requieren el cumplimiento de una serie de plazos.

“Son tiempos que no depende de él y tampoco me parece una línea de trabajo que con lo que hoy nos podamos ir tranquilos. Yo fui muy claro al dejar sentado que mis diferencias con el Gobierno y sus reformas se iban a mantener, pero que lo que pudiera hacer para ayudar en el tema de la energía, lo iba a hacer”.

Recalcó que “si el gobierno plantea algo responsable y viable, no hay otro camino que ayudar al Gobierno a que lo logre”.

