¡Lo que faltaba! párroco de Puerto denuncia extorsión

“Yo estoy tranquilo, tengo mi conciencia en paz porque sé que no he hecho nada malo, sin embargo, no conozco la maldad de estas personas, que además, me dejaron en el panfleto un número para comunicarme con ellos, cosa que no contemplo hacer”, aseveró.

Barrios indicó que desde el primero momento puso al tanto a las autoridades municipales y policivas con el fin de tomar acciones en el menor tiempo posible y así garantizar no solo su seguridad sino la de las personas que frecuentan la iglesia y casa cural.

Cabe recordar que en la zona céntrica del municipio el 1 de agosto se registró el asesinato del comerciante Alfonso Amaranto, quien, de acuerdo con el informe entregado por las autoridades, desde 2022 venía siendo víctimas de extorciones.