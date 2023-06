Reforma a la salud, con fecha para discusión en plenaria de la Cámara

Carvalho aseguró que es necesario adelantar una reforma al sistema, aunque debe ser construida en un amplio debate y contar con seguridad jurídica: “No se puede poner en riesgo el derecho fundamental a la salud de las y los colombianos”.

A su turno, la representante Julia Miranda Londoño aseguró que “esta reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema de salud y destruye los avances que hemos logrado en los últimos 30 años”.

Recalcó que es necesario que el Gobierno presente una reforma “sólida y concertada”.

A esto se sumó lo expresado por Catherine Juviano, quien expuso que “con la salud y con el bienestar de los colombianos no se juega y no me voy a prestar para experimentos improvisados, y menos aún, ideologizados”.