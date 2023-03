Realizarán jornada de atención médica gratuita en Barranquilla

Agregó que el objetivo de esta actividad es que la comunidad aprenda a cómo debe cuidarse y pueda evitar complicaciones en su salud.

“Estamos abiertos a la invitación que nos hagan las comunidades para poder prestar nuestros servicios, es importante que sepan que lo que hacemos es gratuito. No se les pide ningún documento, no nos importa si tienen o no seguro médico, solo llenan un formulario con sus nombres y se les da la atención.

Cabe destacar que el domingo 26 de marzo los especialistas estuvieron realizando esta actividad en la Institución Educativa Eustorgio Salgar en el corregimiento de Salgar, Puerto Colombia, donde se atendieron más de 350 personas en salud familiar, dental, y medicina general.