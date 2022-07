Quejas por retrasos de procesos en Oficina de Registro de Soledad

Entre tanto, la registradora de Instrumentos Públicos (e), Rubí García, afirmó que la no expedición de algunos certificados de tradición se debe a que estos están sujetos a actuación administrativa que le impiden al usuario obtener su documento.

Explicó que dichos documentos están bloqueados por una situación administrativa y que el despacho trabaja para liberar estos procesos.

“Sí es cierto que han venido varios usuarios con relación a ese tema y me ha tocado explicarles que no es que la Oficina de Registro no se los haya querido dar, sino que el sistema no permite la expedición del mismo porque está bloqueado”, dijo García.

La funcionaria indicó que “es normal” que el sistema se caiga por momentos, pero que esto es solucionado de inmediato y que hay casos en los que no otorgan los documentos por situaciones administrativas.

En cuanto al caso de la vivienda mencionado anteriormente, García aseguró que durante los tres meses que lleva ocupando el cargo de registradora encargada ha seguido esta situación para darle la solución legal que se requiera.

“Pude validar que este proceso está en una etapa de indagación por parte de la Fiscalía y ya eso me da un poco de tranquilidad para poder fijar las decisiones de este caso”, explicó.

Agregó que la ciudadanía puede acudir al servicio público registral “sin ninguna prevención” porque, asegura, trabajan para su satisfacción. “Frente a algún usuario que tenga alguna molestia o que efectivamente no se le haya podido resolver pueden acudir a este despacho”.