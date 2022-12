Covid y viruela símica, dos alertas a la salud pública

El epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos indicó que la disminución de los casos activos que se están viendo en el covid-19 se debe a que los pacientes ya no consultan a las entidades de salud y como los síntomas son menores no le dan mayor importancia.

“Hoy es muy poca la gente que va al médico por síntomas de covid”, manifestó Moreno.

En cuanto a la viruela símica explicó que los pacientes presentan sintomatología, sin embargo las lesiones pueden pasar “desapercibidas”, sobre todo en el área genital, y no se le da la importancia y los cuidados necesarios.

Leer: Mpox, el nuevo nombre que la OMS utilizará para referirse a la viruela símica

“Como no se ven las lesiones, el médico no está muy relacionado y no se tiene la sospecha, por lo tanto no se toman las muestras”, agregó el experto.

Por su parte, Andrés Felipe Estupiñan fue otro experto epidemiólogo que sostuvo que el covid no se ha ido de la ciudad y que llegó para quedarse, por lo cual habrá que convivir con este virus.

“Los contagios en la temporada decembrina pueden aumentar ligeramente y los sistemas de salud deben estar preparados para atenderlo”, mencionó Estupiñan.

El experto dijo que para 2023 la viruela símica no será de gran alarma y no tendrá el mismo impacto, propagación y letalidad que tuvo el covid.