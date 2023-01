Padres de familia en Soledad dicen que no han podido matricular a sus hijos

Un grupo de padres de familia protestó la mañana de este lunes 16 de enero para exigir a la Secretaría de Educación que defina cuanto antes cuál será el operador del colegio Liceo Mayor de Soledad, para que se proceda en el menor tiempo posible iniciar la matrícula de los niños.

Los padres de familia se reunieron en la prolongación de la calle Murillo con carrera 14, frente al Portal de Transmetro de Soledad, para manifestar su inconformismo frente a la posibilidad de que sus hijos queden sin cupo.

Según cuenta Franklin Montalvo, padre de familia, son cerca de 3.000 mil alumnos que tienen sus cupos en esta institución educativa, pero no han podido oficializarla y temen que no puedan iniciar sus clases, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación no ha definido las condiciones del contrato con los nuevos operadores.

“Los estudiantes aparecen en el SIMAT (Sistema Integrado de Matricula); entonces no hay posibilidad de cambiarlos a una nueva institución”, añadió.

Asimismo, Montalvo aseguró que las autoridades no han prestado la atención necesaria al tema y por esa razón decidieron realizar el plantón.

“La Secretaria de Educación había quedado en reunirse con nosotros para dialogar sobre los problemas que estamos teniendo con el nuevo operador. Anteriormente era el Minuto de Dios, pero decidieron cambiarlo, pero no resuelven nada”, expuso.

Por su parte, Juan Carlos Torres, líder Social, aclaró que la incertidumbre se presentó porque no había claridad con respecto al nuevo operador que venía a prestar el servicio educativo; además en varias ocasiones intentaron contactar a Aida Margarita Ojeda, Secretaria de Educación del municipio, pero nunca hubieron respuestas.

“En vista de que la secretaría nunca se pronunció, los padres de familia decidieron salir a protestar y encontrar una salida al hecho. Si las autoridades sabían que el contrato con el operador terminaba en diciembre porque no abrieron una licitación, debieron hacer los procesos con tiempo para evitar molestias e inconvenientes”

Desde la Secretaría de Educación de Soledad fueron asignados unos delegados encargados para que puedan establecer un dialogo con los padres y atender sus inquietudes acerca de cómo avanza este proceso.

A raíz de la protesta, la empresa Transmetro se vio obligada a suspender operaciones en la troncal de la Murillo hasta que no se controlen las marchas. Los recorridos se realizan desde y hasta la estación Pacho Galán.

Mientras tanto, la comunidad sostiene que seguirán protestando hasta llegar a un acuerdo con las autoridades para que sus niños y niñas puedan recibir una educación de calidad e integral.