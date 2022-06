Minsalud no descarta un quinto pico de contagios

Al respecto, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, expuso que la positividad acumulada aumentó al 12 %, cuando se había logrado un descenso, meses atrás, al 2 %.

Es decir, actualmente se reportan 12 pruebas positivas de cada 100 que son procesadas en el territorio nacional.

“No hemos visto picos en ninguna ciudad en particular, pero no quiere decir que no se puedan presentar”, dijo Cuéllar.

Opinión de expertos

EL HERALDO consultó a un grupo de expertos sobre las posibles causas del incremento de contagios por covid-19, una tendencia que también se ha evidenciado en Barranquilla.

Para el médico epidemiólogo César Visbal, el incremento de casos obedece a la dinámica de mayor interacción social sin medidas de autocuidado. Indicó, además, que es posible que exista un “subregistro” en el número de contagios, teniendo en cuenta que muchas personas no solicitan atención médica.

“En el escenario epidemiológico es poco probable picos similares a los ya superados, dada la seroprevalencia y la cobertura de vacunación de la ciudad. Sin embargo, hay que tener cuidado con síntomas como fiebre, malestar general y dificultad respiratoria”, explicó el especialista.