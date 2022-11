Congresistas y diputados solicitan articular esfuerzos por emergencias

El diputado Nicolás Petro aseguró que el Gobierno nacional ha estado presente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) en los municipios del departamento y en lo que respecta al PMU para atender la crisis de los municipios del sur.

“Este gobierno ha estado en la disposición de trazar acciones con la Gobernación para la atención de los atlanticenses y comprometido 100 % en encontrar una solución de fondo para la problemática de las inundaciones”, dijo.

Petro afirmó que la administración local debe agilizar el censo de las familias afectadas para que la UNGRD envíe las ayudas respectivas. “También es necesario que haya una coordinación entre el departamento y la nación para trazar un plan de acción y reubicación inmediata de quienes se encuentran afectados”.

Finalmente, la diputada Lourdes López, indicó que “la Gobernación no tiene los recursos para abocar la crisis por sí sola. Necesitamos de la ayuda del Estado. Por eso, hago un llamado a la UNGRD a que no nos dejen solos porque en este momento lo único que podemos hacer son pañitos de agua tibia como la entrega de mercados, colchonetas y pagar unos arriendos que no es suficiente”.

Señaló que con la llegada del fenómeno de La Niña se deben realizar trabajos de gran envergadura, además de remoción de sedimentos en los cuerpos de agua y limpieza de arroyos en los diferentes municipios del Atlántico.