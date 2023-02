¿Por qué fracasó licitación para dragado en el canal de acceso?

El presidente Ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, manifestó que confía en el compromiso que adquirió el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con Barranquilla al mantener permanentemente una draga en la zona portuaria para permitir que las condiciones de navegabilidad se mantengan de manera estable y segura. “El Gobierno nacional tiene las herramientas para abrir un nuevo proceso de manera ágil y que dentro de un mes se pueda obtener el contrato”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, señaló que se “desconoce” porque no se presentaron proponentes. No obstante, subrayó que las modificaciones del proceso que se han registrado hasta la fecha pudieron haber causado “inquietudes” en los interesados y por eso no se animaron a participar.

Por otro lado, el líder del gremio portuario, Clemente Fajardo, puntualizó que se busca dragar por niveles de servicio porque es acertado y es la mejor opción para el canal de acceso de la zona portuaria de Barranquilla. Mientras tanto, el director (e) de Cormagdalena, Álvaro Redondo, comentó que no existe ningún “riesgo” de que el canal de acceso quede sin dragado, ya que se encuentra vigente un contrato que va hasta el 20 de marzo, el cual garantizaría la estabilidad del mismo.

“Se espera que a partir de hoy (viernes) se pueda comenzar un proceso nuevo que ayude a asegurar el dragado en los próximos 6 meses”, precisó el director (e) de Cormagdalena.