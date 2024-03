Retiro de becas en Soledad pone en vilo formación de estudiantes

Jorge Torres, rector de la institución educativa, la administración municipal tomó la decisión de “recortar” ese número de becas y de esta manera se afecta a igual número de estudiantes y familias que esperaban matricular a sus hijos para el actual periodo académico.

“Nuestro propósito es hacer una educación masiva de calidad y no una educación elitista solo para 30 o 40 jóvenes solamente, por lo que generalmente nos comprometemos a graduar en promedio a más de 200 estudiantes todos los años, pero no podemos hacerlo si nos niegan la posibilidad de tener una sola beca. No entendemos esta decisión de la administración de recortar 229 cupos al mejor colegio del municipio”, sostuvo.

El directivo manifestó que esta no es la primera vez que la institución se ve perjudicada con el recorte de recursos para los estudiantes.

“Las puertas de nuestra institución están abiertas para todo el que quiera llegar, esa es la idea, sacar a los jóvenes del municipio de las calles y educarlos; así lo hemos hecho durante todos estos años cuando la administración nos brindó el apoyo para tener 2.500 estudiantes becados, pero luego empezaron los problemas y nos quisieron quitar hasta 500 subsidios escolares, de los cuales logramos recuperar algunos. Sin embargo, para esta ocasión no hemos podido establecer charlas con la alcaldesa”, dijo.

Entretanto, Torres indicó que se maneja la idea de realizar un plantón el día jueves en la sede de la Alcaldía para buscar una respuesta de la alcaldesa Alcira Sandoval.