“EE. UU. no ha fracasado en su política antidrogas”: Philip S. Goldberg

Vine a Colombia, por primera vez hace 32 años y en ese momento disfruté del Carnaval. La infraestructura de la ciudad ha mejorado. Por ejemplo, está el Malecón, el puente Pumarejo, el Centro de Convenciones, sus hoteles y restaurantes, etc. Siempre ha sido una ciudad industrial e importante como puerto, pero ahora es un motor de desarrollo y deseable en Colombia. Se vive más tranquilo y eso se nota. Hay más sentido de una comunidad que funciona en conjunto. Es algo hermoso. También me gustó mucho la comida: la carimañola, la arepa de huevo, las empanadas, la butifarra, todo con jugo de corozo.

Con mi visita a Barranquilla, se cierra la conmemoración de los 200 años de nuestras relaciones. También es mi último viaje en Colombia. Me voy en junio. Pero aún no puedo confirmar quién será mi reemplazo, porque la Casa Blanca no ha nombrado a nadie. Pero le digo a EL HERALDO que tendremos un excelente embajador o embajadora. Yo me iré a Corea del Sur. No está como Barranquilla, a dos horas de Estados Unidos. Es un poco más lejos.