“Las diferencias al interior del Pacto Histórico hacen difícil la unidad”

R.

Este es un punto importante y me permite darte una información. El señor presidente de la República no ha hecho un guiño por ningún candidato en especial en el Atlántico, ni en ningún departamento de Colombia.

El presidente de la República es respetuoso de la Constitución Nacional, además la conoce perfectamente y sabe que la Constitución le impide participar en política dándole guiños a cualquier candidatura.

Entonces el señor presidente no le ha dado el guiño a nadie, no ha ungido a nadie en ningún departamento. Esto es importante aclararlo, porque hay candidatos y simpatizantes de algunos candidatos que están diciendo que el presidente ha tomado partido por alguno de estos candidatos y eso no es cierto.

El presidente no veta ni estigmatiza a ningún candidato y mucho menos a ningún alcalde o gobernador en ejercicio hacia el futuro, porque siempre ha dicho que su gobierno es de puertas abiertas, independientemente de las afinidades ideológicas o políticas de los futuros alcaldes y gobernadores.

Entonces no se puede presionar, no se puede coartar a ningún ciudadano y ciudadana para que voten favor de un candidato presumiendo el apoyo presidencial, el cual no existe y no se ha dado.

En ese orden de ideas, lo que se ha dado al interior del Pacto Histórico es una adhesión política hacia uno de los candidatos que está en la contienda electoral.

El sector que yo oriento al interior del Pacto Histórico aún no ha definido por quién quiere votar. Yo te voy a hacer honesto: estoy revisando el efecto vinculante de esta decisión política para saber qué camino tomar.

Obviamente voy a respetar la disciplina y las reglas del juego que establezcan o que se deriven de esa adhesión política, pero no puedo obligar al sector que yo oriento al interior del Pacto Histórico a que vote por un candidato con el cual no quiera votar. Eso lo estamos revisando y en los próximos días vamos a tomar una decisión.