Sabanagrande reclama a Mintransporte rebaja de peaje

En lo que concierne a las manifestaciones pacíficas, Rubén Llanos, presidente de la veeduría 'No más peajes en el Atlántico', detalló a esta casa editorial que por lo pronto quedan suspendidas teniendo en cuenta el proceso de reactivación económico que desarrollarán los municipios de esta zona, en el marco de los eventos de carnaval.

Sin embargo, el líder indicó que, no se descartan en un futuro teniendo en cuenta la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional.

“Los habitantes de esta zona estamos cansados de tantos abusos, no es justo que este sea uno de los pocos peajes en el país donde no se regule o donde no aplique el decreto del mismo Ministerio de Transporte”, enfatizó el líder Rubén Llanos.

Por su parte, el alcalde de Sabanagrande, Gustavo De la Rosa, dijo a EL HERALDO que, esta problemática es una “bomba de tiempo” debido al malestar que el cobro de este peaje viene causando en la comunidad, por lo que se necesita actuar de manera prioritaria.

“Con esto afectan es al ciudadano de clase media, al que se rebusca día a día el sustento para su familia. Los organizadores de estas manifestaciones atendieron el llamado de cancelarlas, debido a que para este sábado no se iba a afectar a la concesión, sino al mismo pueblo y no es lo que se quiere”, reveló el funcionario.

Añadió también que, “no apoyo las vías de hecho porque nos afectamos los ciudadanos de a pies, pero el Gobierno Nacional envió un mal mensaje a estos pueblos, porque después del bloque que hicieron en Puerto Colombia, fue que vinieron a atender y a tomar medidas que los beneficiaran a ellos”.