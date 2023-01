Senado cita debate de control político por afectaciones tras ola invernal

El senador Efraín Cepeda, líder de la iniciativa, sostuvo que en esta sesión se evaluarán las acciones de mitigación y los efectos que han tenido sobre la población e infraestructura departamental, así como conocer las soluciones y propuestas para evitar emergencias en próximas temporadas invernales.

“Si bien no está lloviendo en este momento en Atlántico, hay muchos damnificados que no han sido atendidos y que el recurso ofrecido por el Gobierno no les ha llegado, por ello abriremos espacio a asociaciones de damnificados que den testimonio de la falta de cumplimiento”, dijo el congresista conservador.

Cepeda fue enfático al sostener que más de 30 mil ciudadanos resultados damnificados en el departamento, quienes deben recibir asistencia humanitaria y ayudas. Agregó que lo prioritario debe ser trazar una hoja de ruta con acciones claras para evitar que se repitan estas afectaciones a la comunidad.