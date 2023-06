Preocupación por una nueva mortandad de peces en Lago del Cisne

Varios ciudadanos, asiduos visitantes al Lago del Cisne, manifestaron a EL HERALDO cierta preocupación por lo que consideraron una problemática ambiental que requiere “urgente intervención” en este ecosistema ubicado en el municipio de Puerto Colombia.

Reportaron la mortandad de cientos de peces y mal olor en las aguas. Señalaron que fue una situación que se empezó a evidenciar desde el pasado domingo y trasladaron como posible causa a los problemas, al parecer, que estaría presentando la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) y al cierre de compuertas.

“Encontramos mucha muerte de peces y parece ser que la Planta de Tratamiento está sin funcionar y las compuertas están cerradas por lo que no están haciendo las labores de oxigenación al lago, por eso se están muriendo los animalitos. Además, eso (Lago del Cisne) no tiene ningún doliente porque la Alcaldía de Puerto Colombia no ha hecho nada por este ecosistema”, refirió Mauricio Echeverry, visitante recurrente del lugar.

Pidió a las autoridades competentes, tanto ambientales como administrativas, intervenir este cuerpo de agua y mejorar las condiciones para preservar las especies que allí subsisten.