No hay recursos para fondo de estabilización de energía: minhacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó la tarde de este miércoles que el fondo de estabilización para las tarifas de energía sea incluido en la reforma tributaria.

El funcionario sostuvo que no hay recursos en el Presupuesto Nacional para apalancar esta propuesta que se ha escuchado desde los diferentes sectores.

“Vamos a discutir esa propuesta, pero en todo caso espero que no signifique recursos del Presupuesto Nacional porque no los tenemos. Ese fondo no va en la reforma tributaria”, dijo.