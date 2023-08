Air-e realizará labores de mantenimiento en sectores de B/quilla y Soledad

En el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se presentará suspensión temporal del servicio eléctrico en los sectores de Barranquilla: Pasadena y entre calles 17E y 18 de la carrera 7 a la carrera 7B, en el barrio Simón Bolívar. En Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A de la carrera 26 a la carrera 33A), El Porvenir (entre calles 15 y 18 de la carrera 27 a la carrera 30), El Carnero, Soledad Real, El Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santana, El Ferrocarril, Cabrero, El Porvenir, entre calles 18 y 18A1 de la carrera 42A a la 51A (Costa Hermosa).

Por otro lado, en algunos sectores de Altos de Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia, se realizarán adecuaciones eléctricas de 10:00 a.m. a 4:10 p.m. en la calle 3 entre carreras 33 y 37; y de 8:25 a.m. a 9:30 a.m. en la calle 2 con carrera 1.

De otro lado en Soledad, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. se presentará suspensión de energía en los sectores: Ciudad Paraíso, San Vicente y San Vicente III por motivo de poda de árboles y mantenimiento de red.