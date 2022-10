Emergencias por lluvias: más de diez viviendas destechadas en La Esmeralda

Tal es el caso del barrio La Esmeralda en la diagonal 77 con calle 21B, 14B y 15D donde más de 10 viviendas quedaron destechadas y una quedó reducida a escombros.

“Yo acababa de llegar a mi casa cuando sentí la brisa que se iba llevando el techo de la casa, en ese momento estaba mi nieta de un año, mi hija y una sobrina. El daño que nos causó esto es grande y más porque no tenemos cómo arreglarlo, ojalá nos puedan ayudar con algo porque en mi caso se me dañaron más de 12 láminas de eternit”, contó.

Otra de las afectadas fue Janeth Miranda quien estaba en su casa cuidando a sus dos nietos menores de 5 años cuando se destechó la vivienda. “Esos fueron momentos de horribles porque no sabía qué hacer con estos niños aquí y nosotros no tenemos más nada sino está casa y ahora son techo, es algo muy duro porque no sabemos cómo se hará para pasar la noche, esperamos que no vuelva a llover”.

Helena Arrieta, miembro de la junta de acción comunal, manifestó que “este aguacero hizo mucho daño, casas destechadas, árboles caídos y familias afectadas desesperadas que no cuentan con los recursos para reparar sus viviendas inmediatamente. Le pedimos a las autoridades competentes que hagan presencia en el lugar y nos den la ayuda necesaria para salir de esta triste situación”.

Miembros de la oficina de Gestión del Riesgo del Distrito adelantaron un censo para establecer cuántas personas se afectaron y así entregar las ayudas pertinentes.

“Ya estamos haciendo el censo y en este sector, además de las casas destechadas, hay una que está a punto de colapsar en la que vive una familia con un señor discapacitado, por eso le pedimos a los que residen en ella que evacuen para poder tumbar la casa, pero se les va a entrar los materiales para que la construyan nuevamente”, afirmó Remberto Quintero, coordinador de Gestión del Riesgo.

El funcionario indicó que en la mañana del miércoles estarán entregando unos mercados y material de construcción. Los afectados deberán presentar una fotocopia de la cédula y copia del recibo de gas.