Sectores de Barranquilla, Soledad y Malambo que estarán sin luz este martes

En Barranquilla y Puerto Colombia se desarrollarán trabajos de mantenimiento, de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, de la calle 1A (Puerto Colombia) a la calle 111 (Barranquilla) entre las carreras 25 (Puerto Colombia) y 53 (Barranquilla).

Esto también generará cortas interrupciones, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 10:30 a.m. a 11:00 a.m., de la carrera 51B a la calle 53 con kilómetro 5 (Universidad del Norte y Colegio San José).