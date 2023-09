Los barrios de Barranquilla y Soledad que estarán sin energía este lunes

Circuito Palmar: Ponedera: Jorge Eliecer Gaitán, Alfonso López; y la vía Ponedera - Palmar de Varela.

Circuito Boyacá Sur: Barranquilla: Las Nieves, La Unión (de la calle 30 a la 31 entre carreras 12 y 17) y Rebolo (de la calle 17 a la 18 entre carreras 20B y 22).

Circuito Caracolí 1: Soledad: Ciudad Bonita, Nueva Esperanza II, Nueva Esperanza III, El Manantial, Maria de Los Ángeles y Villas de San Antonio.

En otros sectores de la ciudad, Air-e informa trabajos de mantenimiento preventivo: de 7:45 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 45 con calle 75 (El Porvenir); de 10:15 a.m. a 1:00 p.m. en la calle 58 con carrera 46 (Boston); y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 65 con carrera 34 (Recreo).

Asimismo, el varios municipios del departamento del Atlántico se adelantaran trabajos de mantenimiento como el cambio de redes en mal estado de la carrera 11A a la carrera 11C con calle 53, en el barrio Soledad 2000 en Soledad.