“Angustia” entre pobladores de Villa Rosa por desplome de puente

Roberto Salazar Mulford, un foráneo que se encontraba en el sector de Loma Grande, miraba con gran preocupación el cómo iba transitar por la lámina con su camioneta para poder llegar a Barranquilla.

“La lámina no va a soportar el peso, no me quiero arriesgar porque nadie me va a responder si me llegar a suceder algo”, dijo.