Líderes sociales ‘reman a contracorriente’ por una curul de paz en la Costa

De igual manera el líder social manifestó que ha luchado contra intentos de saboteo a su campaña.

“Yo tengo esquema de seguridad desde el 2016, pero en días pasados me llegó una notificación en la que me informaban el levantamiento de mi esquema de seguridad. Eso hace parte de la persecución política que estoy viviendo, pues me quieren dejar sin seguridad para que no me atreva a salir, sin embargo estoy saliendo”, aseguró.