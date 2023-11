El milagro de vida de bebés prematuros con ‘Hospital Padrino’

En la Sala de Neonatos una de las enfermeras les explica a Angie y a Julio la evolución de su nena. Con delicadeza saca de la incubadora a la pequeña Sandrith; ayuda a que la madre, de 25 años, se la acomode en el pecho. Con ternura, esta la abraza suavemente y le acaricia su cabecita con el dedo pulgar de su mano derecha.

Lea también: Malecón del Mar, el proyecto que convertirá a Puerto en destino de alto nivel

“Me ha tocado una experiencia que nunca espere vivir”, dice Angie al explicar por qué están separadas, ella en una habitación y su hija en la incubadora.

El 20 de septiembre fue a control prenatal al Hospital de Sabanalarga. Le encontraron la presión muy alta. Por el riesgo de preeclampsia, la remitieron a la ESE UNA. “El 22 me pasaron a UCI, luego me bajaron al piso, pero la presión me volvió a subir. Entonces, el 28 me hicieron la cesárea”, cuenta Rivero.

Lea también: Turismo, jalonador del desarrollo económico de los municipios en Atlántico

Por el riesgo que ella y su bebé corrieron, agradece “todo lo que han hecho los médicos por salvarnos”.

Ese mismo agradecimiento es el que sienten los padres de Ana Cecilia, Andrés Felipe, Lael David y Niklaus, cuatro de los prematuros bajo atención neonatal. Ansiosos, esperan que terminen los tratamientos para que toda la familia pueda irse a casa.