La estrechez entre la demanda y la oferta tiene en jaque al sistema eléctrico

Algunos expertos del sector energético han advertido al Gobierno nacional sobre esta amenaza y la necesidad de adoptar medidas efectivas para enfrentar la crisis.

Uno de los factores que más preocupa a los expertos es la demanda de energía que se ha disparado como consecuencia del clima y del crecimiento de las unidades residenciales.

El promedio de crecimiento hace unos años atrás era del 2,5 % anual, hace cinco años pasó al 5 %. Actualmente, el gasto energético viene creciendo a un ritmo del 7,45 % a nivel nacional, pero en la región Caribe es de un 11 %.

En contraste, la oferta, es decir, la cantidad de energía que producen las hidroeléctricas, térmicas, los parques eólicos y solares, solo ha entrado el 20% del total de lo que estaba programado en los últimos 4 años, lo que refleja una gran estrechez entre la oferta y la demanda.

Para Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, el país está atravesando una situación muy difícil. “El Gobierno ha dicho que no hay problema, que todo está controlado, pero lo cierto es que los aportes hídricos de abril han sido alrededor del 54 % de la media histórica, no ha llovido tanto en abril, como se esperaba”.

Para la ejecutiva, en este momento de estrechez debería estar prendida toda la térmica, carbón, gas y líquidos, para guardar toda el agua posible, y eso no se está dando exactamente así. “Podríamos decir que el Gobierno está tomando medidas, pero estas no son efectivas, pues no se genera el ahorro en agua”, sostuvo la ejecutiva.

Expertos advierten que cualquier incidente en el sistema eléctrico, como un daño en una hidroeléctrica o una línea de transmisión, podría colapsar el sistema, teniendo en cuenta el retraso en la entrada en operación de los nuevos proyectos contratados por la UPME.

En otras palabras, expresó la directora de Asoenergía, “estamos rezando para que llueva y rezando para que no se dañe nada, para que no haya déficit de energía en el país”.

Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, dijo que si bien es cierto que el fenómeno de El Niño ha sido un detonante para la crisis, la causa estructural del problema está en el atraso de los proyectos de la UPME.

Acosta pone como ejemplo el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), que solo trabaja con la mitad de su capacidad debido a la contingencia que se presentó en el 2018; de ocho unidades que debían generar 2.400 megavatios, hoy solamente cuenta con cuatro de ellas, es decir, con 1200 megavatios. La entrada de los otros 1.200 está aplazada.

Con respecto al proyecto eólico en La Guajira, Acosta detalló que en las subastas que se realizaron en los años 2019 y 2021 se asignaron 2.400 megavatios en energía eólica. Los primeros parques eólicos debieron entrar a operar en el 2022, pero a la fecha esto no se ha cumplido.

“Si los parques eólicos en La Guajira hubieran entrado a tiempo y si hoy tuviéramos las ocho unidades de Hidroituango, no estaríamos como estamos, a merced de los caprichos de la naturaleza. Hoy estamos dependiendo de la lluvia para que no tengamos racionamiento no técnico como tal, sino de las lluvias que estamos esperando”, explicó Acosta.

Afirmó que la Costa Caribe ya está en racionamiento desde el año pasado: “Desde septiembre del año pasado la región Caribe tiene demanda no atendida, que es como lo llama XM, lo que en la práctica no es otra cosa distinta al racionamiento de energía por la incapacidad de las redes de transmisión de transportar toda la energía que se está demandando”.