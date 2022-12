Iluminación de tramo de Vía al Mar, una realidad en 2023

Manifestaron que esta situación genera problemas de inseguridad y hasta un impacto en las ventas y servicios propios de esta zona turística.

“A la comunidad porteña nos tienen en el olvido. Cuando construyeron la vía no definieron a quién le correspondía la iluminación, el concesionario alude que no asumirá y el municipio tampoco por no contar con recursos para ello y mucho menos el Área Metropolitana. Entonces nosotros como población estamos a la deriva porque no tenemos quien nos defienda”, aseveró William Álvarez, usuario de la vía y residente de Puerto Colombia.

El ciudadano conminó a las entidades del orden nacional y departamental a atender con “urgencia” esta situación, definir las responsabilidades e iluminar esta zona lo más pronto posible para evitar mayores afectaciones. Sostuvo que muchos accidentes de ciclistas y automovilísticos se han registrado en esta vía por consecuencia de la falta de iluminación.